Laschet priznal osobnú zodpovednosť za volebnú porážku CDU

Berlín 16. októbra (TASR) - Šéf nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet prevzal v sobotu osobnú zodpovednosť za dosiaľ najhorší volebný výsledok, ktorý táto konzervatívna strana odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej dosiahla v septembrových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa konali 26. septembra, dosiahla únia CDU/CSU rekordne nízku podporu voličov - len 24,1 percenta hlasov.



"Zodpovednosť za tento výsledok je na mne ako lídrovi a kandidátovi na post kancelára," vyhlásil Laschet na zjazde mladých kresťanských demokratov (Junge Union) v meste Münster. Dodal, že za "predvolebný boj a kampaň je zodpovedný len on a nikto iný".



Víťazná Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) po tohtotýždňových sondážnych rokovaniach v piatok vyhlásili, že dosiahli predbežnú dohodu o vytvorení budúcej koaličnej vlády. Ak sa im podarí vytvoriť spoločnú vládu, kancelárom by sa mal stať minister financií Olaf Scholz z SPD.



Laschet poznamenal, že konzervatívna Únia CDU/CSU by sa mala pripraviť, že pôjde do opozície - čo bolo naposledy v roku 2005. V tejto situácii bude podľa neho mimoriadne dôležité vystupovať "spoločne a jednotne". Takisto avizoval, že čoskoro odstúpi z postu premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.



Vyzval tiež na personálne zmeny v CDU prostredníctvom generačnej výmeny vo vedení a väčšieho zapojenia žien. Predstavitelia CDU avizovali, že nové vedenie si zvolia koncom tohto roka na zjazde strany.



V súlade s vyjadreniami ministra zdravotníctva Jensa Spahna i Laschet apeloval na väčšiu jednotnosť a súdržnosť v rámci strany. Práve Spahn sa predstavil ako kandidát, ktorý chce "formovať túto novú CDU". Dodal, že "generácia po Merkelovej musí prijať svoju zodpovednosť". V piatok varoval pred "kolapsom" CDU i Friedrich Merz, ďalší z potenciálnych kandidátov do vedenia strany.