Nemecko vydalo maďarským orgánom aktivistku napriek súdnemu zákazu

Berlín 28. júna (TASR) - Nemecký ústavný súd v piatok zakázal vydanie ľavicovej aktivistky obvinenej z členstva v zločineckej organizácii na súdny proces do Maďarska. Osoba bola však maďarským orgánom vydaná len necelú hodinu pred rozhodnutím súdu. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Dvadsaťtriročnú nemeckú osobu s nebinárnou rodovou identitou známu pod prezývkou Maja obviňujú maďarské orgány z členstva v organizácii, ktorej cieľom bolo útočiť na prívržencov krajnej pravice.



Maju zadržali v Berlíne v decembri 2023. V súvislosti s minuloročnými násilnými útokmi na údajných pravicových extrémistov v Budapešti bola umiestnená do väzby v Drážďanoch, uviedol jej právnik Sven Richwin.



Maďarsko požiadalo o vydanie osoby. Berlínsky súd vo štvrtok podvečer rozhodol v prospech vydania. Majin právnik následne podal na ústavný súd žiadosť o predbežné opatrenie, ktorým by sa proces vydania zastavil, píše DPA.



V súdnych dokumentoch sa uvádza, že ústavný súd dostal žiadosť právnika v piatok po pol ôsmej ráno. Rozhodnutie o zákaze vydania osoby maďarským orgánom vyšlo krátko pred jedenástou hodinou. Maju však už o desiatej odovzdali maďarským úradom.



Richwin uviedol, že rozsudok je teoretickým víťazstvom, má však len malú nádej, že sa Maju podarí dostať späť do Nemecka. Ohľadom ďalších krokov bude komunikovať s prokuratúrou.