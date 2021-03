Lekári z JIS vyzvali na okamžitý návrat k čiastočnému lockdownu

Berlín 15. marca (TASR) - Nemeckí lekári z jednotiek intenzívnej starostlivosti vyzvali v pondelok na okamžitý návrat k čiastočnému lockdownu v krajine. Upozornili, že jedine takto je možné vyhnúť sa nebezpečnej tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemecké médiá.



"Na základe údajov, ktoré máme momentálne k dispozícii, a z dôvodu šírenia britskej mutácie koronavírusu dôrazne apelujeme na okamžitý návrat k lockdownu, aby sme tak zabránili silnej tretej vlne nákazy," povedal v relácii Radioeins rozhlasovej stanice RBB Christian Karagiannidis z Medzidisciplinárneho združenia pre intenzívne a pohotovostné lekárstvo (DIVI).



Šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler minulý týždeň konštatoval, že tretia vlna pandémie sa už v Nemecku začala.



Karagiannidis pripomenul, že nemecká vláda a spolkové krajiny sa dohodli, že ak sedemdňová incidencia nákazy v určitom regióne prekročí hranicu 100 infikovaných na 100.000 obyvateľov, nastane tam opätovný lockdown. "Inak by sme i dnes na oddeleniach intenzívnej starostlivosti videli 5000-6000 pacientov," povedal. "Jasne však vidíme, že hneď čo vírusu dáme takúto možnosť, počet pacientov na JIS sa začne rýchlo zvyšovať," varoval.



Aktuálne je na JIS v Nemecku hospitalizovaných približne 2800 pacientov.



Výskumný vedúci DIVI Karagiannidis upozornil, že krajina nič nezíska tým, že nasledujúce dva či tri týždne bude všetko otvorené. Následne sa totiž podľa neho značne zvýši počet nakazených a potom bude dvojnásobne náročnejšie tento počet chorých znížiť.



Dôležité je, ako uviedol, rýchlo zaočkovať ľudí starších než 50 a 60 rokov. To by zaručilo, že sa zníži počet ľudí s ťažkým priebehom choroby. Karagiannidis pozitívne hodnotí rozsiahle testovanie, vďaka ktorému je možné odhaliť pravdepodobne 50-60 percent nakazených.



Keď sa koncom februára začali v Nemecku postupne uvoľňovať obmedzenia vyvolané pandémiou, došlo i k nárastu počtu prípadov infikovaných. V Nemecku sa vtedy čiastočne znova otvorili školy, obchody, ako i služby vrátane kaderníctiev.



Nemecko hlásilo v pondelok podľa údajov RKI 6604 nových prípadov nákazy, čo je o zhruba 1600 viac než pred týždňom. Sedemdňová incidencia sa zvýšila zo 78 na 82,9. Nemecko zaznamenalo od začiatku pandémie 73.418 súvisiacich úmrtí - za uplynulých 24 hodín pribudlo 47 obetí.