Letisko v Berlíne pozastavilo lety v dôsledku poľadovice

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nemecká meteorologická služba (DWD) vo štvrtok večer varovala pred zvýšenými rizikami v dôsledku poľadovice v západnom a severozápadnom Brandenbursku.

Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Medzinárodné letisko v nemeckej metropole Berlín (BER) vo štvrtok večer dočasne pozastavilo prichádzajúce i odchádzajúce lety v dôsledku poľadovice. Letisko to oznámilo prostredníctvom hovorkyne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Všetky povrchy sú ako sklo. Hrozí nebezpečenstvo pre život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa s tým, že stále nie je jasné, kedy prevádzku obnovia, cez noc však lety zostanú pozastavené. „Situáciu prehodnotíme v piatok ráno,“ dodala.

Počas štvrtka sa na letisku BER v dôsledku počasia vyskytlo množstvo problémov, ktoré viedli k meškaniam a rušeniam letov. Spočiatku nemohli ráno vzlietnuť žiadne lietadlá pre mrznúci dážď, pričom ich odmrazovanie trvalo zakaždým až hodinu. Prvý stroj sa následne dostal do vzduchu v neskorších ranných hodinách.

Letový poriadok v dôsledku toho zaznamenal značné meškania a početné rušenia letov, kým cestujúci museli znášať dlhé čakacie doby. Podľa zdrojov letiska bolo zo 180 plánovaných odletov už dopoludnia úplne zrušených 35, niekoľko desiatok ďalších neskôr.

