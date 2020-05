Líder nemeckého xenofóbneho hnutia sa uchádza o členstvo v AfD

Drážďany 22. mája (TASR) - Šéf nemeckého protiislamského a xenofóbneho hnutia Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (PEGIDA) Lutz Bachmann požiadal o členstvo v krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). Bachmann zverejnil screenshot svojej žiadosti na sociálnej sieti Facebook vo štvrtok, píše agentúra DPA.



"Ak bude nevyhnutné, aby som odstúpil z postu predsedu Pegidy, urobím to a v budúcnosti vystúpim ako hosťujúci rečník - na to mám právo," napísal Bachmann.



Bachmann označil AfD, ktorá je v nemeckom parlamente najväčšou opozičnou stranou a v prieskumoch verejnej mienky dosahuje aktuálne desaťpercentnú podporu, za "stranu priamej demokracie".



"Bachmann má právo - ako každý občan - podať žiadosť o členstvo v AfD," povedal v piatok pre DPA hovorca AfD v spolkovej krajine Sasko. Dodal, že Bachmannovu žiadosť posúdi príslušná pobočka AfD a v prípade, že by ohľadom jeho prijatia existovali medzi členmi nezhody, rozhodne o tom krajinské predsedníctvo strany.



Bachmann je v Nemeckou kontroverznou postavou. Bol niekoľkokrát odsúdený za rôzne trestné činy (vlámanie, obchodovanie s drogami, ublíženie na zdraví), pričom dvakrát si trest odpykal vo väzení. V máji 2016 ho drážďanský súd uznal za vinného z poburovania a udelil mu pokutu.



Zatiaľ čo členstvo v hnutí PEGIDA v mestách ako Mníchov či Norimberg vylučuje možnosť byť súčasne členom AfD, v Drážďanoch, kde PEGIDA vznikla, toto pravidlo neplatí.



Vzťah Pegidy a AfD sa považuje za konfliktný. Saská AfD doposiaľ podporu Pegidy odmietala. Politici AfD však pravidelne vystupujú na demonštráciách Pegidy - vo februári sa napríklad na v poradí 200. demonštrácii v Drážďanoch zúčastnil šéf durínskej AfD Björn Höcke, pripomenul denník Die Welt.



PEGIDA vznikla v Drážďanoch na jeseň 2014 ako malá skupina osôb, ktoré chodili demonštrovať každý pondelok. Hnutie rýchlo získavalo ďalších stúpencov a inšpirovalo aj skupiny v iných nemeckých mestách. Protesty v Drážďanoch vyvrcholili v polovici januára 2015, keď dosahovali približne 25-tisícovú účasť, na čo sa



PEGIDA začala štiepiť v dôsledku Bachmannových xenofóbnych výrokov, ktoré odradili časť dovtedajších sympatizantov. Hnutie sa následne ešte viac zradikalizovalo, rovnaké počty ľudí sa mu však už osloviť nepodarilo.