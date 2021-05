Lídrami kandidátky AfD do volieb budú Tino Chrupalla a Alice Weidelová

. @Tino_Chrupalla und ich haben die Wahl zum #Spitzenteam mit 71% der Stimmen für uns entscheiden können. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr #Vertrauen - und @JoanaCotar und @JoachimWundrak für den fairen #Wahlkampf. Gehen wir nun gemeinsam in die #Bundestagswahl! #AfD pic.twitter.com/8gao0djFfW — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 25, 2021

Berlín 25. mája (TASR) - Lídrami kandidátky nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko v septembrových parlamentných voľbách budú jej spolupredseda Tino Chrupalla a šéfka jej frakcie v Spolkovom sneme Alice Weidelová. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.Chrupalla a Weidelová získali v online hlasovaní členov strany 71 percent hlasov.napísala Weidelová na Twitteri.Druhý tím pozostávajúci z dolnosaského politika Joachima Wundraka a Joany Cotarovej dostal 27 percent odovzdaných hlasov.Do digitálneho hlasovania, ktoré prebiehalo od 17. do 24. mája, sa zapojilo 48 percent z približne 32.000 členov AfD. Ani jednu dvojicu nepodporilo 285 členov AfD (1,93 percenta) a 86 sa hlasovania zdržalo.Oba dvojčlenné tímy reprezentujú rozličné prúdy strany, píše denník Die Welt. Chrupalla s Weidelovou sa môžu spoľahnúť na podporu nacionalistického krídla AfD okolo Björna Höckeho, predsedu AfD v krajinskom sneme v Durínsku.Wundrak a Cotarová patria k osobám blízkym spolupredsedovi AfD Jörgovi Meuthenovi zastávajúcemu ekonomicky liberálny a umiernený kurz. Obaja sa napríklad nedávno dištancovali od radikálnych téz predvolebného programu AfD, ktorého súčasťou je výzva na vystúpenie Nemecka z Európskej únie či zrušenie možnosti príchodu rodinných príslušníkov utečencov, ktorí sa už v krajine nachádzajú.Meuthen víťazom zaželal im veľa úspechov v nasledujúcich mesiacoch pred parlamentnými voľbami. Podpredseda strany Stephan Brandner zvolených volebných lídrov na sociálnej sieti Twitter uistil, že AfD ich podporuje. Druhá podpredsedníčka Beatrix von Storchová zdôraznila, že AfD pôjde do volebného boja zjednotená a posilnená.V predchádzajúcich voľbách do Bundestagu v roku 2017 šokovala AfD politický establišment, keď skončila na treťom mieste, dokonca pred viacerými mainstreamovými stranami, pripomína DPA. Po tom, čo Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) vytvorila koaličnú vládu s konzervatívnym blokom CDU/CSU, sa AfD stala najväčším opozičným politickým subjektom v dolnej komore parlamentu.Pred voľbami naplánovanými na 26. septembra dosahuje AfD v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky približne desať- až jedenásťpercentnú podporu voličov.