Lieberknechtová odmietla návrh stať sa novou premiérkou Durínska

Erfurt 19. februára (TASR) - Christine Lieberknechtová z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v stredu odmietla návrh stať sa dočasnou predsedníčkou vlády v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. V utorok ju do tejto funkcie navrhol bývalý durínsky premiér Bodo Ramelow. Informovala o tom agentúra DPA.



Ramelow navrhol rozpustenie krajinského snemu s tým, že Lieberknechtová by sa mohla stať šéfkou prechodnej vlády dovtedy, kým sa neuskutočnia nové voľby.



Plán vyriešiť vládnu krízu v Durínsku tak údajne zlyhal na chýbajúcej podpore CDU, napísal nemecký denník Der Tagespiegel. Konzervatívci požadovali kompletnú vládu pod vedením Lieberknechtovej a schválenie rozpočtu Hesenska na rok 2021. Až potom by boli podľa vedenia CDU možné nové voľby, uviedol denník Süddeutsche Zeitung.



Lieberknechtová pre DPA ako dôvod odmietnutia možnej kandidatúry uviedla veľmi rozdielne predstavy strany Ľavica (Die Linke), Zelených a CDU o termíne nových krajinských volieb.



Thomas Kemmerich, ktorý bol za predsedu durínskej vlády zvolený pred dvoma týždňami, z funkcie po niekoľkých dňoch odstúpil. Hlasy totiž okrem poslancov CDU a Slobodnej demokratickej strany (FDP) dostal aj od krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), s ktorou hlavné politické strany odmietajú spolupracovať.