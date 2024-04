Lufthansa pozastavuje lety do Teheránu a Bejrútu do konca apríla

Frankfurt nad Mohanom 18. apríla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vo štvrtok predĺžila pozastavenie letov do iránskej metropoly Teherán a libanonského hlavného mesta Bejrút do konca apríla. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Lufthansa vo vyhlásení ďalej uviedla, že sa jej lietadlá budú naďalej vyhýbať iránskemu vzdušnému priestoru.



"Naše lety do Tehránu a Bejrútu sú zrušené do 30. apríla a do tohto dátumu naďalej nevyužívame iránsky vzdušný priestor," potvrdil pre AFP hovorca leteckej spoločnosti.



Britská letecká spoločnosť EasyJet tento týždeň podľa AFP oznámila, že ruší svoje lety do izraelského Tel Avivu až do 27. októbra v dôsledku obáv o bezpečnosť v Izraeli v čase eskalujúceho napätia v regióne.