Nemecko má rekordných 84 miliónov obyvateľov, prispela k tomu vojna

Berlín 27. septembra (TASR) - Prílev ukrajinských utečencov do Nemecka zvýšil počet jeho obyvateľov na nové historické maximum - vyše 84 miliónov. V utorok to oznámil nemecký Spolkový štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Do konca júna sa počet obyvateľov Nemecka zvýšil o 843.000 ľudí (o jedno percento) v porovnaní s údajom z konca roka 2021. Za celý rok 2021 pribudlo 82.000 obyvateľov (0,1 percenta).



V prvej polovici roka 2022 prišlo do Nemecka približne 750.000 ukrajinských utečencov, ktorí utiekli pred ruskou inváziou vo svojej vlasti. Väčšina z nich boli ženy, uviedol Destatis. Koncom júna žilo v Nemecku o 501.000 ukrajinských žien a dievčat viac než koncom roka 2021, počet ukrajinských mužov a chlapcov sa zvýšil o 248.000.



Takéto veľké prírastky obyvateľstva zažilo Nemecko aj predtým a vždy súviseli s prisťahovalectvom. V roku 1992 prišlo asi 700.000 ľudí, ktorí utekali pred vojnou v Juhoslávii a prichádzali aj z ďalších krajín východnej Európy. V roku 2015 dorazilo do Nemecka takmer milión utečencov z krajín postihnutých vojnou, napríklad zo Sýrie, Iraku a Afganistanu, pripomína AP.