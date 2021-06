H. Maas bráni rozhodnutie zrušiť varovania pred cestami do zahraničia

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas obraňoval v utorok rozhodnutie o zrušení plošného varovania pred cestami do zahraničia, ktoré má vstúpiť do platnosti vo štvrtok. Informuje o tom agentúra DPA.



"Čas plošných hodnotení sa musí skončiť," povedal Maas v utorok v talianskej Matere, kde sa zúčastňuje na summite ministrov zahraničných vecí krajín G20. "Nie je dôvod na udržiavanie obmedzení tam, kde je pozitívny vývoj," dodal.



Nemecká vláda pred takmer tromi týždňami rozhodla, že zruší varovanie pred cestami do všetkých oblastí so sedemdňovou incidenciou viac než 50 nových infekcií na 100.000 ľudí. Do tejto kategórie v súčasnosti spadá vyše 80 krajín sveta. Nemecká vláda navyše už nebude vydávať plošné odporúčania pre turistické cesty do zahraničia.



Pre krajiny Európskej únie, ale aj pre Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré už nie sú klasifikované ako rizikové oblasti, bude odporúčanie nemeckého rezortu diplomacie iba v takom znení, aby boli cestujúci "zvlášť opatrní". Vzťahuje sa to napríklad na Taliansko, Rakúsko, Grécko a veľké časti Španielska.



Od 1. júla sa bude varovanie pred turistickými cestami vzťahovať iba na oblasti s mierou incidencie nad 200 a na tie, kde sa rozšíril nebezpečný variant koronavírusu. Do tejto kategórie patrí zhruba 40 krajín, kým väčšina z nich je mimo Európy s výnimkou Británie, Portugalska a Ruska.



Všetci, ktorí sa vracajú do Nemecka z krajiny, kde sa šíri variant vírusu, musia ísť do 14-dňovej karantény aj v prípade, že sú zaočkovaní alebo sa z ochorenia COVID-19 zotavili. Tí, ktorí nie sú občanmi Nemecka a nemajú v krajine trvalý pobyt, nemôžu pricestovať lietadlom, autobusom ani vlakom, uzatvára DPA.