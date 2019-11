Maas bude v Kyjeve rokovať o príprave summitu normandskej štvorky

Berlín/Moskva 19. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas sa domnieva, že momentálne nastal najlepší čas na vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Podľa tlačovej agentúry TASS to vyhlásil v utorok v Berlíne pred odletom do Kyjeva, kde bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, premiérom Olexijom Hončarukom a ministrom zahraničných vecí Vadymom Prystajkom.



Maasova návšteva má prispieť k príprave schôdzky tzv. normandskej štvorky, na ktorej sa 9. decembra v Paríži zídu hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny - Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.



Ako uviedla agentúra DPA, pôjde o prvú schôdzku tohto zoskupenia po trojročnej prestávke. Jej cieľom bude obnoviť proces, ktorý by mal vyústiť do trvalého mieru na východe Ukrajiny, kde proti sebe od roku 2014 bojujú proruskí separatisti a vládne sily.



Maas uviedol, že na rokovaní s prezidentom Zelenským a jeho vládou chce "preskúmať, aké prekážky je ešte potrebné odstrániť" na ceste k vyriešeniu krízy na východe Ukrajiny a "v akej oblasti je možné pokračovať v pokroku zaznamenanom v posledných týždňoch".



Podľa TASS mal Maas na mysli odsuny jednotiek znepriatelených strán zo styčnej línie v oblasti obcí Petrivske, Zolote a Stanycja Luhanska, ktorými bolo podmienené konanie schôdzky normandskej štvorky.



Maas v súvislosti s týmito odsunmi zdôraznil, že boli dosiahnuté vďaka "náročnej, trpezlivej a mravčej diplomatickej práci". Uviedol, že takýto stav - odsun vojsk zo styčnej línie - by sa mal čo najskôr stať realitou po celej jej dĺžke.



Šéf nemeckej diplomacie uviedol, že Nemecko a Francúzsko budú v rámci svojich možností podporovať Ukrajinu v úsilí zameranom na splnenie tohto cieľa. Pripomenul pri tom, že "vzhľadom na príchod zimy veľa času nezostáva". Poukázal i na to, že prakticky denne dochádza k porušovaniu prímeria, a upozornil, že táto situácia je pre civilné obyvateľstvo neznesiteľná.



Maas mal pôvodne v pláne aj presun vrtuľníkom do mesta Charkov a k frontovej línii na východe Ukrajiny, ale pre avizované zlé počasie v danej oblasti musel tieto dva body svojej návštevy zrušiť.