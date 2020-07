Maas žiada jednotný prístup Európskej únie k Číne

Brusel/Berlín 1. júla (TASR) – Niekoľko hodín po tom, ako sa Nemecko v stredu oficiálne ujalo rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas povedal, že prístup Číny k Hongkongu by sa mohol stať prvou skúškou pre Úniu pod taktovkou Berlína. Informovala o tom agentúra DPA.



Maas označil vývoj v Hongkongu za „mimoriadne znepokojujúci" s tým, že Čína porušila svoje prísľuby, keď prijala pre túto svoju osobitnú administratívnu oblasť zákon o národnej bezpečnosti, ktorý podľa kritikov narúša vysokú mieru hongkonskej autonómie.



„Pokiaľ ide o Čínu, dôležité je, aby sme konali ako Európania a nešli každý vlastnou cestou," povedal Maas v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF, odvysielanom v stredu ráno.



„Toto je jeden z príkladov, ktoré ukazujú, že... máme šancu presadiť naše záujmy a naše hodnoty len vtedy, ak to urobíme ako Európania," konštatoval. Individuálne reakcie jednotlivých krajín EÚ nebudú dostatočné silné, dodal minister zahraničných vecí Nemecka, ktoré sa snaží o jednotný prístup Európskej únie ku globálnym mocenským bojom.



Nemecko bude predsedať Rade EÚ šesť mesiacov – od tejto stredy do konca roka. V ten istý deň prevzalo mesačné predsedníctvo v Bezpečnostnej rade OSN.



Hoci sa Berlín počas predsedníctva v Rade EÚ pôvodne plánoval zamerať na bezpečnosť hraníc Únie, vzťahy s Čínou a ochranu klímy, koronavírusová pandémia ho donútila sústrediť sa na opatrenia, ktoré budú zacielené proti šíreniu tejto nákazy a súčasne na ekonomickú obnovu.



Maas pre ZDF povedal, že je nevyhnutné čo najskôr uvoľniť finančnú podporu pre zasiahnuté hospodárstva. „Je dôležité, aby krajiny ako Taliansko alebo Španielsko, ktoré koronavírusová kríza zasiahla mimoriadne vážne, mohli teraz dostať tieto peniaze rýchlo," zdôraznil.