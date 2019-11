Nemecko: Maas varoval Francúzsko, aby nepodrývalo autoritu NATO

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v nedeľu varoval pred podrývaním autority NATO, čím reagoval na kritické vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého NATO zažíva "mozgovú smrť". Informovala o tom agentúra Reuters.



Macron v rozhovore zverejnenom vo štvrtok 7. novembra v týždenníku Economist povedal, že "to, čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO".



Francúzsky prezident sa sťažoval na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi a na agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom vojenskej aliancie.



Podkopávanie autority NATO by podľa Maasa bola chyba. "Bez Spojených štátov nebudú Nemecko ani Európa schopné účinne sa brániť," napísal Maas v príspevku v nemeckom týždenníku Der Spiegel.



Nemecký minister zahraničných vecí podporil Macronovu výzvu na posilnenie obranných kapacít Európy. "Preto spolu s Francúzskom tvrdo pracujeme s cieľom vybudovať Európu, ktorá oveľa užšie spolupracuje v oblasti bezpečnostnej politiky," napísal.



Maas zopakoval svoj návrh o vytvorení európskej bezpečnostnej rady, ktorej členom by bolo aj Spojené kráľovstvo, bez ohľadu na plánovaný brexit. Maas podľa svojich slov v tejto súvislosti spolupracuje s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Yvesom Le Drianom a návrh by mal byť predložený v druhej polovici roku 2020 počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ.