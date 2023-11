Nemecko má najviac neoprávnených príchodov migrantov od roku 2015

Berlín 20. novembra (TASR) - Počet migrantov, ktorí vstupujú do Nemecka bez povolenia, bude tento rok výrazne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch, hoci v októbri sa stúpajúci trend zastavil. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila nemecká polícia, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Polícia zaznamenala od januára do októbra dovedna 112.178 neoprávnených vstupov do krajiny. Za celý minulý rok v Nemecku evidovali takmer 92.000 neoprávnených príchodov.



Podľa nemeckej vlády je to najviac od roku 2015, keď vrcholila európska utečenecká kríza.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová 16. októbra oznámila plány na opätovné zavedenie pevných hraničných kontrol na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom. Na týchto hraniciach v rámci schengenského priestoru sa zvyčajne nevykonávajú žiadne kontroly víz ani dokladov.



Faeserová pôvodne uviedla, že hraničné kontroly budú trvať desať dní, hoci ich platnosť opakovane predĺžili. Podobné hraničné kontroly sa na nemecko-rakúskych hraniciach vykonávajú už niekoľko rokov.



Podľa údajov polície začal počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Nemecka postupne stúpať vo februári a obzvlášť prudko vzrástol od septembra do októbra.



Úrady v auguste zaznamenali 14.701 neoprávnených vstupov, v septembri 21.366 a v októbri 20.059.



Od začiatku januára do konca októbra podalo v Nemecku prvú žiadosť o azyl približne 267.000 osôb, čo je približne o 67 percent viac ako v rovnakom období minulého roka.