Schröderova žena prišla o prácu pre účasť na recepcii ruskej ambasády

Londýn 16. mája (TASR) - Manželka nemeckého spolkového exkancelára Gerharda Schrödera bola pre svoju účasť na recepcii ku Dňu víťazstva na ruskom veľvyslanectve v Berlíne prepustená zo zamestnania v nemeckej štátnej agentúre pre rozvoj podnikania. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Denník sa odvolal na vyjadrenie hovorcu ministerstva hospodárstva v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý potvrdil, že zamestnanecký vzťah medzi Soyeon Schröderovou-Kimovou a agentúrou NRW.Global Business bol s okamžitou platnosťou ukončený.



The Guardian dodal, že pred tým sa do médií dostali fotografie, ktoré zachytávajú Schrödera a jeho manželku, ako boli 9. mája na recepcii na ruskom veľvyslanectve v Berlíne.



Exkancelár touto svojou prítomnosťou na ruskej ambasáde vyvolal ďalšiu vlnu kritiky na svoju adresu - bol jej vystavený aj bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine, keď opakovane odmietal výzvy, aby prehodnotil svoje priateľstvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj svoje obchodné väzby na Rusko.



Schröderová-Kimová (55) bola v agentúre pre rozvoj podnikania NRW.Global Business zamestnaná vyše 11 rokov. Pôsobila tam ako manažérka pre viac ako 80 juhokórejských podnikateľov, ktorí si založili pobočky v Severnom Porýní-Vestfálsku.