Matka chcela zachrániť v rieke Rýn topiaceho sa syna, utopili sa obaja

Berlín 28. júna (TASR) - Päťročný chlapec i jeho matka pokúšajúca sa ho zachrániť sa v sobotu utopili v nemeckej rieke Rýn. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Nešťastie sa stalo v mestečku Trebur, spolková krajina Hesensko, spresnila polícia.



Keď chlapec zmizol, matka ho išla zachrániť, avšak takisto sa začala topiť a vytiahol ju náhodný chodec. Skočila však do vody aj druhýkrát a to už neprežila.



Tridsaťročná žena sa utopila aj napriek tomu, že zachrániť svoju matku i malého brata sa vo vodách Rýna pokúsila i jej 13-ročná dcéra. Tú však riečna hliadka vytiahla na breh živú a zdravú.



Matku so synom našli záchranári po dvoch hodinách, no napriek pokusom o resuscitáciu sa ich vzkriesiť nepodarilo.