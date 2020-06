Merkelová a Seehofer odsúdili víkendové výtržnosti v Stuttgarte

Berlín 22. júna (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister vnútra Horst Seehofer v pondelok odsúdili víkendové výtržnosti v centre mesta Stuttgart, kde stovky ľudí zaútočili na policajtov a rabovali obchody. Informovala o tom agentúra AP.



Merkelovej hovorca Steffen Seibert označil nepokoje za ohavné. „Ten, kto sa zúčastňuje na násilnostiach, brutálne zaútočí na policajtov, ničí a rabuje obchody, ten to nemôže nijakým spôsobom ospravedlniť," uviedol Seibert.



Seehofer vyzval na „okamžité a tvrdé" potrestanie vinníkov. Uviedol, že násilie páchané na policajtoch a záchranároch sa už nejaký čas stupňuje.



Podľa oznámenia polície vypukli zrážky okolo polnoci zo soboty na nedeľu po tom, ako sa počas policajnej kontroly súvisiacej s drogovým deliktom mnohí ľudia zabávajúci sa v centre počas noci spojili proti policajtom. Títo ľudia, mnohí so zahalenými tvárami, následne vyčíňali v uliciach okolo hlavného námestia Schlossplatz.



Polícia odhadla, že do zrážok sa zapojilo okolo 500 ľudí vo viacerých skupinách. V dôsledku situácie povolali do Stuttgartu vyše 200 policajtov z okolia, nad mestom krúžili tiež policajné vrtuľníky. Situácia sa upokojila až po niekoľkých hodinách. Polícia zadržala 24 ľudí, pričom 19 jej príslušníkov utrpelo zranenia.