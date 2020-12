Merkelová a Spahn zvažujú sprísnenie epidemiologických opatrení

Berlín 8. decembra (TASR) – Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn považuje za nevyhnutné, aby sa v krajine sprísnili epidemiologické opatrenia, ak sa v krátkom čase nepodarí znížiť počty nakazených koronavírusom. Povedal to v pondelňajšom rozhovore pre televíznu stanicu Phoenix.



„Krátky a rozsiahlejší prístup je pravdepodobne úspešnejší, čo sa týka dosiahnutia skutočného rozdielu (v počte infikovaných). Ak sa neposunieme vo vývoji (šírenia nákazy) počas týždňa či dvoch do Vianoc, budeme musieť o tom diskutovať," vyhlásil Spahn podľa denníka Die Welt. Obyvatelia krajiny podľa jeho slov tvrdšie opatrenia v krátkom čase prijmú lepšie než dlhodobé únavné obmedzenia.



Spahn nevylúčil ani to, že by mohlo dôjsť k opätovnému uzatvoreniu obchodov. „Bude to závisieť od nasledujúcich dní, či sa nám podarí znížiť počty (nakazených)," uviedol v tejto súvislosti.



Dodal, že jednotlivé spolkové krajiny sa budú aj naďalej riadiť individuálnymi protipandemickými konceptmi vzhľadom na odlišnú situáciu v počte infikovaných osôb. Podľa medializovaných správ by k prísnejším opatreniam malo pristúpiť už budúci týždeň napríklad Sasko.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas pondelňajšieho virtuálneho zasadnutia frakcie Únie CDU/CSU podľa slov jej účastníkov povedala, že doterajšie opatrenia nepomôžu znížiť počty nakazených, ktoré už dlhšiu dobu stagnujú na príliš vysokej úrovni. Znamená to, že zimné obdobie sa nezaobíde bez dodatočných reštrikcií, zdôraznila Merkelová. Rozhodnúť sa o nich má ešte pred Vianocami.



Pokles v počte infikovaných sa nepodarilo dosiahnuť ani po piatich týždňoch čiastočného lockdownu, pripomína denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cieľom je 50 nakazených na 100 000 obyvateľov za sedem dní – pod touto hranicou sa však nenachádza momentálne žiadna z nemeckých spolkových krajín.



V utorok ráno hlásil Inštitút Roberta Kocha 14 054 nových prípadov nákazy a 423 ďalších úmrtí súvisiacich s COVID-19. Od začiatku pandémie evidujú v Nemecku 19 342 obetí koronavírusu a 1 197 709 infikovaných. Podľa odhadov RKI sa už uzdravilo približne 881 800 osôb.