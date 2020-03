Merkelová bude so zahraničnými lídrami rokovať online

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová zrealizuje rokovania so srbským premiérom Aleksandarom Vučičom a luxemburským premiérom Xavierom Bettelom, plánované na nasledujúci týždeň, prostredníctvom online konferencie. Ide o preventívne opatrenie v rámci aktuálnej pandémie nového typu koronavírusu vo svete. Informovala o tom agentúra DPA.



Na zmene formy rokovaní sa vzájomne dohodli obe strany. Merkelová sa mala s Vučičom stretnúť v Berlíne v pondelok a s Bettelom vo štvrtok.



To, či situácia okolo koronavírusu ovplyvní aj utorňajší summit o Sýrii v Istanbule, je podľa hovorcu nemeckej vlády Steffena Seiberta otvorené. Na podujatí by sa mali stretnúť turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, prezident Francúzska Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson.



Merkelovej stretnutia a rokovania s nemeckými predstaviteľmi sa nateraz uskutočnia podľa plánu, dodala DPA.