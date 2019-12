Merkelová bude v úrade dlhšie ako Adenauer, Kohla zrejme neprekoná

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa zapíše do dejín ako druhá najdlhšie slúžiaca politická líderka Nemecka. Merkelová totiž v nedeľu zaznamenáva 5143. deň v úrade, čím sa počtom dní vyrovnala prvému povojnovému kancelárovi Konradovi Adenauerovi. Informovala o tom agentúra DPA.



Merkelová vyhlásila, že po skončení funkčného obdobia sa už nebude uchádzať o post nemeckej kancelárky, ktorý zastáva od 22. novembra 2005. Ak by zotrvala až do 17. decembra 2021, teda ďalších 726 dní, v dĺžke vládnutia by vyrovnala doterajší rekord svojho mentora Helmuta Kohla, ktorý stál na čele nemeckej vlády 16 rokov.



K tomu pravdepodobne nedôjde, keďže parlamentné voľby by sa v Nemecku mali konať 24. októbra 2021. Vytvorenie novej vlády však môže trvať aj mesiace a v tom prípade by Merkelová mohla Kohla v jeho prvenstve prekonať, keďže by musela v úrade zotrvať.



Všetci traja najdlhšie slúžiaci nemeckí kancelári sú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).