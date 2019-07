Merkelová odsúdila Trumpove xenofóbne výroky o kongresmankách

Angela Merkelová vyhlásila, že od Trumpových slovných útokov sa dôrazne dištancuje a dotknutým ženám vyjadrila svoju solidaritu.

Berlín 19. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas piatkovej letnej tlačovej konferencie odsúdila xenofóbne vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré v nedeľu adresoval v sérii príspevkov na svojom účte na Twitteri štyrom nebelošským členkám Snemovne reprezentantov Spojených štátov. Jeho vyjadrenia, ktoré kongresmanky označili za rasistické, podľa Merkelovej idú proti tomu, čo z Ameriky robí skvelú krajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Merkelová vyhlásila, že od Trumpových slovných útokov sa dôrazne dištancuje a dotknutým ženám vyjadrila svoju solidaritu.



Trump štyri kongresmanky - Alexandriu Ocasiovú-Cortezovú, Rashidu Tlaibovú, Ayannu Pressleyovú a Ilhanu Omarovú - v nedeľu na Twitteri obvinil, že nenávidia Ameriku, a vyzval ich, aby sa "vrátili" do krajín svojho pôvodu.



Podľa kancelárkiných slov avšak sila Ameriky spočíva v tom, že skvelú krajinu z nej vytvorili práve ľudia rozličných národností.



Merkelová sa na tlačovej konferencii takisto vyjadrila i k otázke brexitu. Zdôraznila, že "ak Británia potrebuje viac času, mali by sme jej ho poskytnúť", citoval kancelárku denník Die Welt.



Británia podľa jej slov bude partnerom Nemecka aj vtedy, keď už nebude členským štátom Európskej únie, napísala agentúra Reuters. Spolupráca s nástupcom premiérky Theresy Mayovej bude závisieť od toho, ako sa postaví k Európskej komisii.



Británia má EÚ opustiť 31. októbra. V momentálne prebiehajúcej voľbe na predsedu Konzervatívnej strany medzi sebou súperia minister zahraničných vecí Jeremy Hunt so svojím predchodcom vo funkcii a súčasným favoritom prieskumov Borisom Johnsonom.