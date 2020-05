Merkelová pripomenula nevyhnutnosť opatrení počas pandémie

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu pripomenula nevyhnutnosť opatrení zavedených v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2. Takisto však uviedla, že opatrenia môžu mať negatívny vplyv na demokraciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Kancelárka povedala, že opatrenia zavedené v období pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 by mali byť v platnosti len na nevyhnutne dlhú dobu. Dodala však, že zavedenie opatrení bolo nevyhnutné a vláda ich zakaždým dokázala zdôvodniť, pretože cíti zodpovednosť za dôstojnosť ľudí.



Postupné uvoľňovanie opatrení si podľa jej slov takisto vyžaduje zdôvodnenia v súvislosti s tým, prečo boli niektoré opatrenia už zmiernené a iné nie.



„Sama som v Spolkovom sneme vo vládnom vyhlásení povedala, že tento vírus je 'bezočivosť' pre našu demokraciu," povedala Merkelová. "Obmedzovanie základných ľudských práv nie je pre nás jednoduché - majú platiť čo najkratšie -, ale boli nevyhnutné, pretože sme chceli zabrániť preťaženiu nášho zdravotného systému. To sa našťastie podarilo," povedala.



Kancelárka je preto podľa svojich slov veľmi rada, že dnes môže povedať, že súčasná situácia v súvislosti s nakazou umožňuje opäť povoliť veľa vecí, ktoré boli niekoľko týždňov obmedzené.



"Vieme, že pandémia zasiahla všetky členské krajiny Európskej únie – mnohé viac ako nás, preto je teraz čas v Európe držať spolu a ukázať, že spoločne chceme zostať silní," uviedla Merkelová.



Nemecko si v sobotu pripomína 71 rokov, odkedy vstúpil do platnosti Základný zákon (Grundgesetz). Dátum 23. mája 1949 sa považuje za vznik Nemeckej spolkovej republiky (NSR).



Merkelová zdôraznila význam Základného zákona a pripomenula aj nemecké predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré jej krajina prevezme od 1. júla. Súčasťou predsedníctva by mal byť aj spoločný európsky program pomoci.



"Postaráme sa o to, aby Európa z tejto krízy vyšla tak, aby mohla aj naďalej spoločne bojovať za mier a prosperitu," povedala Merkelová vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené na oficiálnej webovej stránke nemeckej kancelárky.