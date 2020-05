Merkelová uviedla, že sa stala cieľom ruských kybernetických

Berlín 13. máj (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes uviedla, že sa stala cieľom ruských špionážnych aktivít. Pre svoje tvrdenie vraj má konkrétne dôkazy, píše agentúra AFP.



"Úprimne hovorím, že ma to mrzí. Každý deň sa snažím budovať lepší vzťah s Ruskom a na druhej strane tu máme tvrdé dôkazy o tom, čo robia ruské jednotky," povedala Merkelová počas prejavu v nemeckom parlamente.



Nemecké spravodajské služby viackrát informovali o pokusoch ruských hackerov sledovať nemeckých poslancov a vrcholových politikov.



Nemecké médiá informovali, že hackeri ešte v roku 2015 ukradli informácie z Merkelovej emailu, a to v rámci širšieho útoku na nemeckých politikov. Vyšetrovatelia útoku z roku 2015 identifikovali aj konkrétnych podozrivých.



"Bohužiaľ, záver, ku ktorému som dospela, je, že to nie je nič nové," pokračovala Merkelová "Kybernetická dezorientácia a skresľovanie faktov sú všetko súčasťou ruskej stratégie," vyhlásila.

Ruské praktiky Merkelová označila za "viac ako nepríjemné".