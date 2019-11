Merkelová vyzvala na jednotný postoj EÚ voči Číne

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu uviedla, že Európska únia by mala zaujať spoločný postoj voči Číne. Informovala o tom agentúra AP.



"Jedno z najväčších nebezpečenstiev" spočíva v tom, že každá európska krajina by sledovala svoju vlastnú politiku a Európania by vysielali rozporuplné signály, vyhlásila v nemeckom parlamente.



"To by nebolo katastrofálne pre Čínu, ale pre nás v Európe," povedala a ako príklad spomenula bezpečnostné štandardy pre mobilnú sieť 5G.



Merkelová tiež uviedla, že Peking musí čeliť kritike v záležitostiach, ako je zaobchádzanie s ujgurskou menšinou.



Uznala, že existuje "konkurencia systémov" medzi EÚ a Čínou. "Neviem, či odpoveďou na konkurenciu systémov... môže byť izolácia," konštatovala.



Nemecká kancelárka predtým zdôraznila, že zachovanie obrannej Severoatlantickej aliancie je pre Nemecko nanajvýš dôležité. Povedala to iba niekoľko dní po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Marcon vyhlásil, že NATO zažíva stav "mozgovej smrti".



"Udržanie NATO je dnes dokonca ešte viac v našom vlastnom záujme, ako tomu bolo v časoch studenej vojny - alebo prinajmenšom rovnako dôležité, než tomu bolo v časoch studenej vojny," vyhlásila Merkelová.



"Pretože, a včera to povedal minister zahraničných vecí, Európa sa v súčasnosti nedokáže ubrániť sama," uviedla týždeň pred summitom NATO v Londýne.