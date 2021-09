Merkelová zagratulovala Scholzovi a SPD k víťazstvu vo voľbách

Berlín 29. septembra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová už v pondelok zagratulovala k volebnému úspechu v parlamentných voľbách vicekancelárovi Olafovi Scholzovi zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Oznámilo to v stredu po tlačovej konferencii v Berlíne tlačové oddelenie nemeckej vlády, píše denník Die Welt.



Noviny ďalej upozorňujú na to, že najmä vedenie SPD kritizuje šéfa CDU Armina Lascheta, že zatiaľ neblahoželal SPD k víťazstvu.



Nedeľňajšie voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) vyhrali sociálni demokrati z SPD, ktorí získali 25,7 percenta hlasov voličov. Konzervatívna únia CDU a spolu so svojou sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) dosiahla s 24,1 percentami svoj historicky najhorší výsledok. Na treťom mieste skončili Zelení so 14,8 percentami hlasov.