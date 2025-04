Merz má absolútnu vôľu vládnuť, tvrdí jeho bývalá rivalka Merkelová

Berlín 10. apríla (TASR) - Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz má podľa Angely Merkelovej „absolútnu vôľu vládnuť“. Uviedla to vo štvrtok, deň po tom, čo sa Merzov kresťanskodemokratický blok CDU/CSU dohodol na novej vláde so sociálnymi demokratmi (SPD). TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



Merz a Merkelová boli v minulosti vnútrostraníckymi rivalmi o vedenie konzervatívneho bloku CDU/CSU. Merkelová súboj vyhrala a v roku 2002 prevzala vedenie strany CDU. Od 22. novembra 2005 viedla spolkový kabinet 5860 dní, o desať dní menej ako najdlhšie vládnuci kancelár Helmut Kohl.



„Stála medzi nami jednoduchá skutočnosť, ktorá sa v živote vyskytuje pomerne často, a to že sme obaja chceli byť lídrami,“ komentovala vtedajšiu situáciu exkancelárka pre verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk.



Vzťahy medzi Merkelovou a Merzom boli chladné najmä po tom, ako ho v roku 2002 prinútila odstúpiť z postu predsedu poslaneckého klubu.



Merz sa následne z politiky stiahol. Vrátil sa až po odchode Merkelovej do politického dôchodku a v roku 2021 bol zvolený do Spolkového snemu. V tom istom roku prevzal vedenie CDU.



Hoci Merkelová kritizovala Merzove kroky počas predvolebnej kampane pred februárovými parlamentnými voľbami, údajne mu SMS správou zablahoželala k víťazstvu, píše DPA.