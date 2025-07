Merz sa v stredu stretne s Macronom na spoločnej večeri v Berlíne

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz privíta v stredu na večeri v Berlíne francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Ide o prvú cestu francúzskeho lídra do Nemecka od májového nástupu Merzovej vlády do úradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Kancelár už v prvý deň po prijatí funkcie odcestoval do Paríža, aby tak signalizoval „nový začiatok“ v nemecko-francúzskych vzťahoch, ktoré sa oslabili počas predchádzajúcej vlády. Obaja lídri sa aktuálne usilujú nadviazať na to a prehĺbiť spoluprácu „na všetkých úrovniach“.



Večera sa uskutoční vo vile Borsig, rezidencii pri jazere Tegel, ktorá kedysi patrila priemyselnej rodine Borsigovcov. V súčasnosti slúži ako dom pre hostí nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



Medzi hlavné témy programu bude patriť úsilie o posilnenie nezávislosti Európy od Spojených štátov a diskusie o potenciálnom európskom jadrovom štíte – koncept, ktorý Merzov predchodca Olaf Scholz údajne vnímal veľmi skepticky, píše DPA.



Vzťah Berlína a Paríža však ovplyvňujú aj pretrvávajúce rozdiely. Francúzsko napríklad presadzuje spoločný európsky dlh na podporu obranného priemyslu na kontinente, no Nemecko to odmieta. Paríž tiež podporuje ďalšie využívanie a propagáciu jadrovej energie, zatiaľ čo Nemecko ju úplne vylúčilo.



Podľa Francúzska je cieľom stredajšej pracovnej večere tiež príprava na nadchádzajúce zasadnutie francúzsko-nemeckej ministerskej rady – spoločného rokovania vládnych kabinetov, ktoré sa má konať koncom augusta vo Francúzsku. Očakáva sa, že sa schôdzka zameria na európsku konkurencieschopnosť, bezpečnosť a obranu, ako aj na hospodárske a sociálne reformy.