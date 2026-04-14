Nemecko: Merz vyzval Netanjahua, aby ukončil boje v Libanone
Merz v telefonickom rozhovore s Netanjahuom vyjadril vážne obavy z vývoja situácie na palestínskych územiach.
Autor TASR
Berlín 14. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby ukončil boje v južnom Libanone a začal priame mierové rokovania s libanonskou vládou, informoval hovorca nemeckého kabinetu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Merz v telefonickom rozhovore s Netanjahuom vyjadril „vážne obavy“ z vývoja situácie na palestínskych územiach a požadoval, aby „nedošlo k de facto čiastočnej anexii Západného brehu Jordánu“, dodal hovorca.
Nemecký kancelár zároveň ponúkol pokračujúcu podporu Nemecka snahám „dosiahnuť diplomatickú dohodu medzi USA a Iránom“ v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. „Nemecko je pripravené prispieť k zabezpečeniu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive, ale až po ukončení nepriateľských akcií a za predpokladu, že budú splnené potrebné podmienky,“ uviedol Merz podľa hovorcu.
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv – kľúčovú vodnú trasu, ktorou pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových dodávok ropy – bola do veľkej miery Iránom od začiatku konfliktu zastavená.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil čiastočnú námornú blokádu prielivu po tom, čo cez víkend zlyhali rokovania s Teheránom.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael.
Merz v telefonickom rozhovore s Netanjahuom vyjadril „vážne obavy“ z vývoja situácie na palestínskych územiach a požadoval, aby „nedošlo k de facto čiastočnej anexii Západného brehu Jordánu“, dodal hovorca.
Nemecký kancelár zároveň ponúkol pokračujúcu podporu Nemecka snahám „dosiahnuť diplomatickú dohodu medzi USA a Iránom“ v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. „Nemecko je pripravené prispieť k zabezpečeniu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive, ale až po ukončení nepriateľských akcií a za predpokladu, že budú splnené potrebné podmienky,“ uviedol Merz podľa hovorcu.
Lodná doprava cez Hormuzský prieliv – kľúčovú vodnú trasu, ktorou pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových dodávok ropy – bola do veľkej miery Iránom od začiatku konfliktu zastavená.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil čiastočnú námornú blokádu prielivu po tom, čo cez víkend zlyhali rokovania s Teheránom.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď proiránske hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael.