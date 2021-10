Spisovateľke a filmárke zo Zimbabwe udelili Mierovú cenu

Viedeň 25. októbra (TASR) - Zimbabwianska spisovateľka a filmárka Tsitsi Dangarembgaová získala v nedeľu prestížnu Mierovú cenu nemeckého knižného obchodu (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). Dangarembgaová (62) je prvou černoškou, ktorej udelili toto ocenenie s finančnou prémiou 25.000 eur.



Správu priniesla tlačová agentúra AP.



Laureátka vo svojom prejave v Kostole sv. Pavla vo Frankfurte nad Mohanom vyzvala na "nové osvietenie", tvrdiac, že je potrebný zásadný posun na prekonanie štruktúr rasovej hierarchie, ktorá v jej vlasti, ako aj na celom svete vedie k násiliu. Dangarembgaová dodala, že súčasný svet potrebuje nový spôsob myslenia.



Dangarembgaová tiež hovorila o koloniálnej minulosti Zimbabwe, ako aj o rôznych formách násilia, ktorého sa belošskí kolonialisti v 19. a 20. storočí dopúšťali na tamojšom černošskom obyvateľstve. Toto násilie pokračovalo až do roku 1980, keď Zimbabwe získalo nezávislosť od Británie, dodala Dangarembgaová.



Dangarembgaová je známa svojimi literárnymi dielami vrátane bestselleru Nervous Conditions (1988) a jeho pokračovania This Mournable Body (2018).



Porota pri ohlásení laureátky uviedla, že Dangarembgaová "nie je iba jednou z najvýznamnejších umelkýň svojej krajiny, ale zároveň ďaleko počuteľným hlasom Afriky v súčasnej literatúre".



Dangarembgaovú slávnostne uviedla Auma Obamová, kensko-britská sociologička a nevlastná sestra bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Vyhlásila, že táto spisovateľka a filmárka "navzdory všetkému a všetkými dostupnými spôsobmi bojuje v Zimbabwe za utláčaných, ako aj za slobodu slova".



Okrem tejto ceny získala Dangarembgaová v tomto roku aj britské ocenenia PEN Pinter Prize a PEN International Award for Freedom of Expression.



Mierovú cenu nemeckého knižného obchodu udeľujú od roku 1950. Jej nositeľmi sú okrem iných Susan Sontagová, Astrid Lindgrenová, Hermann Hesse, Karl Jaspers či Albert Schweitzer.