Seehofer chce predĺžiť kontroly na hraniciach v Nemecku do 15. mája

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer chce predĺžiť kontroly na hraniciach krajiny až do 15. mája. Príslušný návrh predloží vo štvrtok časti vládneho kabinetu, ktorá má na starosti boj proti pandémii nového koronavírusu, uviedol v stredu pre agentúru DPA hovorca ministerstva Steve Alter.



Kontroly, ktoré sa zaviedli v polovici marca, mali byť pôvodne ukončené 4. mája. Týkali sa hraníc s Rakúskom, Francúzskom, Luxemburskom, Dánskom a Švajčiarskom. Nekontrolovalo sa naopak na hraniciach s Belgickom a Holandskom. Aj v týchto úsekoch sa však posilnil dohľad v hraničnej oblasti do 30 kilometrov.



O návrhu na predĺženie hraničných kontrol majú neskôr hlasovať aj premiéri spolkových krajín, ktorých sa kontroly na hraniciach Nemecka týkajú.



Do Nemecka mohli na základe zavedených obmedzení cestovať len nemeckí občania alebo ľudia, ktorí v krajine žijú dlhodobo. Výnimku tvorili osoby so "závažným dôvodom na cestu". Okrem toho mohli cez Nemecko do svojich domovských krajín prechádzať občania štátov EÚ a vodiči kamiónov.



Do 15. mája je cestovanie osôb z tretích krajín do EÚ povolené len v presne stanovených prípadoch. Od 10. apríla okrem toho platí, že ľudia, ktorí sa vrátia do Nemecka z viacdňového pobytu v zahraničí, musia zostať dva týždne v domácej karanténe.



Nemecká vláda navyše v stredu predĺžila varovanie pred cestovaním do zahraničia do 14. júna, čo znamená, že ľudia by si do tohto termínu nemali plánovať žiadne dovolenky mimo Nemecka.