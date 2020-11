Nemecký rezort obrany je za kompenzáciu pre diskriminovaných vojakov

Berlín 25. novembra (TASR) – Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová podporila v utorok návrh zákona o odškodnení vojakov, ktorí počas pôsobenia v armáde čelili diskriminácii na základe svojej sexuálnej orientácie. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Kabinet kancelárky Angely Merkelovej má v stredu odsúhlasiť návrh zákona, na základe ktorého bude poskytnutá kompenzácia vojakom homosexuálnej orientácie, ktorí sa v armáde stretli so zlým zaobchádzaním, napríklad im bolo odopreté povýšenie, či boli dokonca z armády prepustení.



V Nemecku oficiálne zakázali diskrimináciu vojakov na základe ich sexuálnej orientácie v roku 2000, pripomína DPA.



„Nemôžeme odčiniť to, ako títo ľudia trpeli," vyjadrila sa šéfka rezortu obrany pred hlasovaním o návrhu zákona pre médiá skupiny RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Chceme však ísť príkladom všade, kde je to možné," doplnila.



Nemecká vláda tiež podľa ministerky obrany plánuje týmto vojakom ponúknuť odškodnenie čo najskôr a ukončiť tak túto temnú kapitolu v histórii ozbrojených síl.