Nemecko: Ministerstvo obrany upozorňuje na riziká nákupu stíhačiek

Berlín 5. decembra (TASR) — Nemecké ministerstvo obrany vidí značné riziká v plánovanom nákupe neviditeľných bombardérov F-35 v USA. Vyplýva to z dôverného listu rozpočtovému výboru Spolkového snemu (Bundestag), ktorý má k dispozícii agentúra AFP a ako prvý z neho citoval denník Bild.



Rezort obrany v liste upozorňuje na "meškanie a dodatočné náklady" z dôvodu mimoriadne nákladných prípravných prác. Podľa listu je otázne, či sa do roku 2026 podarí dokončiť plánovanú prestavbu vojenského letiska Büchel v pohorí Eifel na západe Nemecka, ktorá je potrebná pre prevádzku lietadiel F-35. Tento termín je označený za "veľmi ambiciózny". "Preto musíme počítať so zdržaním a dodatočnými finančnými požiadavkami, kým bude infraštruktúra dokončená," píše sa v liste.



Bezpečnostné požiadavky USA navyše môžu viesť k prieťahom a dodatočným nákladom. Ministerstvo ďalej vidí hrozbu aj v tom, že schválenie letovej prevádzky neviditeľných bombardérov v Nemecku nebude možné stihnúť včas, pretože požadované dokumenty nie sú k dispozícii alebo ich nemožno v budúcnosti z dôvodu zákonných požiadaviek sprístupniť. Letová prevádzka by sa potom mohla začať "iba s obmedzeniami".



Ministerstvo obrany okrem toho poukazuje aj na ďalšie faktory, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu cien: infláciu, kolísanie výmenného kurzu eura a dolára a rast výrobných nákladov. Celkové náklady na plánovaný nákup 35 prúdových lietadiel F-35 sa odhadujú na takmer desať miliárd eur, ktoré majú byť uvoľnené zo 100-miliardového osobitného fondu pre Bundeswehr.



Podľa informácií AFP sa v pondelok popoludní (5. 12.) uskutoční v tejto veci krízové stretnutie na ministerstve obrany s predstaviteľmi poslaneckých klubov vládnucich strán.



Stíhačka F-35 od amerického výrobcu Lockheed Martin je považovaná za najmodernejšie bojové lietadlo na svete. Týmito strojmi chce Bundeswehr v najbližších rokoch nahradiť flotilu zastaraných lietadiel Tornado, ktorá bola do služby uvedená pred viac ako 40 rokmi. Ministerka obrany Christine Lambrechtová oznámila nákup stíhačiek niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.