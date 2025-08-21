< sekcia Zahraničie
Zneužívanie detí v Nemecku: Vlani zaznamenali takmer 18.000 prípadov
Obeťami sexuálneho zneužívania, detskej pornografie a sexuálneho vykorisťovania boli podľa BKA najmä dievčatá, a to až v 13.365 prípadoch. Chlapcov sa týkalo 4720 prípadov.
Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecká polícia zaznamenala v roku 2024 približne 18.000 obetí sexuálneho zneužívania detí. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Spolkový kriminálny úrad (BKA), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Obeťami sexuálneho zneužívania, detskej pornografie a sexuálneho vykorisťovania boli podľa BKA najmä dievčatá, a to až v 13.365 prípadoch. Chlapcov sa týkalo 4720 prípadov.
V 57 percentách všetkých prípadov sa podozrivý a obeť poznali pred spáchaním trestného činu. K značnej časti zaznamenaných trestných činov došlo podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrindta na internete.
Polícia v minulom roku vyšetrovala 16.354 prípadov sexuálneho zneužívania, pričom rok predtým ich bolo 16.375. DPA objasňuje, že tieto prípady môžu zahŕňať viac ako jedno dieťa, napríklad v prípadoch detskej pornografie, čo znamená, že celkový počet obetí je vyšší.
Všetkých 16.354 prípadov a 18.000 obetí, ktoré BKA v roku 2024 zaznamenala, môže zahŕňať deti, ktoré boli cieľom útokov viac než raz. Spolkový kriminálny úrad zaznamenal dokopy 12.368 podozrivých, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 percenta.
Väčšina prípadov zahŕňala deti mladšie ako 14 rokov, pričom polícia odhalila približne 1200 prípadov sexuálneho zneužívania tínedžerov vo veku od 14 až 17 rokov.
DPA pripomína, že tieto štatistiky zahŕňajú len prípady, s ktorými sa polícia oboznámila, a reálny počet prípadov a obetí je pravdepodobne omnoho vyšší.
Dobrindt uviedol, že počty dosiahli neakceptovateľnú úroveň, a znovu potvrdil plán vlády, aby poskytovatelia telekomunikačných služieb museli uchovávať IP adresy po obdobie troch mesiacov. To by vyšetrovateľom umožnilo jednoduchšie vystopovať páchateľov.
Obeťami sexuálneho zneužívania, detskej pornografie a sexuálneho vykorisťovania boli podľa BKA najmä dievčatá, a to až v 13.365 prípadoch. Chlapcov sa týkalo 4720 prípadov.
V 57 percentách všetkých prípadov sa podozrivý a obeť poznali pred spáchaním trestného činu. K značnej časti zaznamenaných trestných činov došlo podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrindta na internete.
Polícia v minulom roku vyšetrovala 16.354 prípadov sexuálneho zneužívania, pričom rok predtým ich bolo 16.375. DPA objasňuje, že tieto prípady môžu zahŕňať viac ako jedno dieťa, napríklad v prípadoch detskej pornografie, čo znamená, že celkový počet obetí je vyšší.
Všetkých 16.354 prípadov a 18.000 obetí, ktoré BKA v roku 2024 zaznamenala, môže zahŕňať deti, ktoré boli cieľom útokov viac než raz. Spolkový kriminálny úrad zaznamenal dokopy 12.368 podozrivých, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 percenta.
Väčšina prípadov zahŕňala deti mladšie ako 14 rokov, pričom polícia odhalila približne 1200 prípadov sexuálneho zneužívania tínedžerov vo veku od 14 až 17 rokov.
DPA pripomína, že tieto štatistiky zahŕňajú len prípady, s ktorými sa polícia oboznámila, a reálny počet prípadov a obetí je pravdepodobne omnoho vyšší.
Dobrindt uviedol, že počty dosiahli neakceptovateľnú úroveň, a znovu potvrdil plán vlády, aby poskytovatelia telekomunikačných služieb museli uchovávať IP adresy po obdobie troch mesiacov. To by vyšetrovateľom umožnilo jednoduchšie vystopovať páchateľov.