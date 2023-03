Nemecko musí novelizovať zákon o detských manželstvách, rozhodol súd

Berlín 29. marca (TASR) — Nemecký ústavný súd v stredu rozhodol, že je nutné zmeniť zákon, na základe ktorého sú manželstvá uzatvorené v zahraničí osobami mladšími ako 16 rokov považované za neplatné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a spravodajského portálu Tagesschau.



Predmetný zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2017 počas vlády kancelárky Angely Merkelovej, musí podľa súdu obsahovať klauzuly umožňujúce, aby bolo manželstvo vyhlásené za platné po tom, čo daná osoba dosiahne plnoletosť. Jeho súčasťou majú byť aj pravidlá vyplácania výživného, uviedol súd vo vyhlásení.



Tento zákon, ktorý je podľa súdu v súčasnej podobe v rozpore s nemeckou ústavou, je potrebné novelizovať do 30. júna 2024.



Verdikt súdu sa týka utečeneckej dvojice zo Sýrie, ktorej manželstvo bolo po tom, čo v roku 2015 prišla do Nemecka, vyhlásené za neplatné. Vtedy 14-ročné dievča, ktoré sa v roku 2015 v Sýrii vydalo za o sedem rokov staršieho muža, bolo od neho v Nemecku oddelené a umiestnené do zariadenia pre utečenky.



Podľa zákona, ktorý je namierený proti manželstvám detí, sú všetky zväzky uzavreté v prípade, že jeden z partnerov je mladší ako 16 rokov, paušálne vyhlásené za neplatné. To platí aj vtedy, ak bol daný sobáš v zahraničí uzavretý legálne.



Ústavný súd kritizoval skutočnosť, že zákon nepripúšťa nijaké výnimky a vyzval na to, aby sa o platnosti manželstva rozhodovalo individuálne. Portál Tagesschau upozornil, že najmä mladistvé dievčatá by mohli inak prísť o nároky, akými sú výživné či majetkové vyrovnanie.