Splnomocnenkyňa Bundestagu: Nemecko musí obnoviť odvodový systém

Berlín 11. marca (TASR) - Splnomocnenkyňa nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) pre ozbrojené sily Eva Höglová vyzvala v utorok na urýchlenú obnovu odvodového registračného systému, s ktorým by sa dalo pracovať v prípade znovuzavedenia brannej povinnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecko v podstate zrušilo povinnú vojenskú službu v roku 2011, keď ukončilo odvody brancov a zatvorilo odvodové úrady, ktoré ich registrácie spracúvali. Branná povinnosť však pre prípad núdze dodnes zostala zakotvená v nemeckej ústave.



Podľa Höglovej je teraz naliehavo potrebné reaktivovať systém registrácie potenciálnych brancov zakotvený v zákone o brannej povinnosti. "Krajina, ktorá by bola schopná reagovať na prípadný útok výborne vycvičenou a vybavenou armádou, je odstrašujúcim príkladom pre potenciálnych agresorov," uviedla Höglová vo svojej výročnej správe. "Zásadný význam pre dosiahnutie toho majú údaje o tom, kto môže byť v prípade, že dôjde k takémuto napätiu a (potrebe) obrany povolaný, ako vhodní sú títo ľudia a akú majú kvalifikáciu," dodala.



Poukázala však na to, že v dôsledku zrušenia tohto systému, ku ktorému došlo za vlády bývalej kancelárky Angely Merkelovej momentálne už armáda takéto údaje - ako komplexný obraz o situácii jednotlivých vekových skupín podliehajúcich brannej povinnosti a ich schopnostiach - nateraz už nemá k dispozícii.