Nemecko vysvetlí EÚ zavretie hraníc pre Čechov, Slovákov a Tirolsko

Brusel 23. februára (TASR) - Nemecko sa ocitlo pod tlakom Európskej komisie (EK), ktorá v oficiálnom liste žiada vysvetlenie ohľadom zákazu vstupu pre osoby prichádzajúce z Českej republiky, Slovenska a rakúskeho štátu Tirolsko. Uviedla to v utorok tlačová agentúra DPA.



Komisia v liste zaslanom v pondelok nemeckému veľvyslancovi pri EÚ Michaelovi Claussovi upozornila, že opatrenia prijaté Nemeckom sú "neprimerané a neopodstatnené". "Veríme, že cieľ, ktorý Nemecko oprávnene sleduje - ochrana verejného zdravia počas pandémie -, by sa dal dosiahnuť aj menej reštriktívnymi opatreniami," uvádza sa v dokumente exekutívy EÚ.



Nemecko má k dispozícii desať dní na zaslanie odpovede do Bruselu. DPA upozornila, že tento spor by teoreticky mohol viesť až k súdnemu konaniu eurokomisie proti Nemecku.



Podobné listy - s odkazom na neprimeranosť prijatých opatrení na národných hraniciach - eurokomisia zaslala aj Belgicku, Dánsku, Fínsku, Maďarsku a Švédsku.



Na žiadosť EK bola táto záležitosť zaradená do debát ministrov pre európske záležitosti, ktorí v utorok vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti rokujú prostredníctvom videokonferencie.



Komisia vo svojich usmerneniach pre členské krajiny neodporúčala zatváranie hraníc a upozornila na dôležitosť zachovania voľného pohybu osôb a tovarov - a členské krajiny sa začiatkom februára rovnako dohodli na tom, že obmedzenia na hraniciach nesmú ohroziť medzinárodnú prepravu.



Nemecká vláda od 14. februára zaradila Českú republiku, Slovensko a Tirolsko na zoznam krajín s výskytom nebezpečných mutácií koronavírusu, čo v praxi znamená zákaz vstupu väčšiny ľudí z týchto krajín a regiónov na územie Nemecka. Výnimku majú vodiči nákladných vozidiel, ktorí sa však musia preukázať negatívnym testom na COVID-19. Opatrenia nemeckej strany viedli k chaosu na cestných komunikáciách v pohraničí, najmä na českých diaľniciach.



