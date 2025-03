Nemecko musí zaplatiť pokutu za neskoré prebratie smernice

Luxemburg 6. marca (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok nariadil Nemecku zaplatiť pokutu 34 miliónov eur pretože neskoro zaviedlo do svojho právneho systému európsku smernicu o ochrane oznamovateľov, takzvaných whistleblowerov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Európska komisia sa na SDEÚ obrátilo so sťažnosťou v marci 2023, pretože Nemecko nestihlo včas implementovať európsku legislatívu. Členské štáty mali zaviesť európsku legislatívu do svojho vnútroštátneho práva do konca roku 2021. V Nemecku začal zákon platiť až v júli 2023. Pre problémy s prebratím zákona dostali pokuty spoločne s Nemeckom aj Luxembursko, Maďarsko, Estónsko a Česká republika.



Európska únia schválila smernicu v roku 2019 pre dôležitú úlohu whistleblowerov v odhalení viacerých škandálov vrátane medializovaného prípadu Panama Papers alebo zaobchádzania spoločnosti Facebook s údajmi používateľov.



Krajiny EÚ majú podľa smernice povinnosť vytvoriť bezpečné kanály, prostredníctvom ktorých môžu whistlebloweri nahlasovať porušenie európskej legislatívy.



Podľa smernice z roku 2019 sú "potenciálni whistlebloweri často odrádzaní od nahlasovania svojich obáv alebo podozrení pre strach z odvety". Nové pravidlá o oznamovaní nezákonnej činnosti sa týkajú porušení európskeho práva v oblasti prania špinavých peňazí, zdaňovania korporácii, ochrany údajov, bezpečnosti potravín a výrobkov, ochrany životného prostredia a jadrovej bezpečnosť.