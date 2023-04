Nemecko musí zvýšiť nábor do ozbrojených síl, uviedla splnomocnenkyňa

Berlín 2. apríla (TASR) - Nemecko sa musí zamerať na nábor nových členov do radov svojich ozbrojených síl, ako aj na zaobstaranie nového vojenského vybavenia. V nedeľu to pre mediálnu skupinu Funke povedala splnomocnenkyňa nemeckého parlamentu pre Bundeswehr Eva Höglová.



Ako priblížila, cieľom ministerstva obrany je, aby sa počet príslušníkov ozbrojených síl Nemecka do roku 2031 zvýšil zo 183.000 vojakov na 203.000. Túto ambíciu však podľa vlastných slov považuje za nedosiahnuteľnú.



V tejto súvislosti poukázala na pokles náboru vojakov a tiež na vysoký počet tých, čo ozbrojené sily opúšťajú. Kritizovala tiež dlhý obdobie medzi prihlásením sa záujemcov a dobou, kým ich z kariérneho centra Bundeswehru kontaktujú. Dodala, že personálna otázka je v Bundeswehri ešte väčším problémom než je zastarané a nepostačujúce vybavenie.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius v rozhovore pre noviny Welt am Sonntag, ktorý bol zverejnený v sobotu, povedal, že nemeckej armáde sa do roku 2030 nepodarí vyrovnať všetky jej nedostatky čo sa týka vojenského vybavenia.



Agentúra Reuters v sobotu skonštatovala, že podľa expertov sú nemecké ozbrojené sily, ktorých stav bol od konca studenej vojny desaťročia zanedbávaný, momentálne ešte v horšom stave než vlani. Dôvodom je, že zbrane a munícia dodané Ukrajine na obranu pred ruskými útokmi ešte z veľkej časti neboli nahradené.