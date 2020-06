Nemecko: Muž sa priznal k zabitiu šiestich príbuzných

Ravensburg 29. júna (TASR) - Muž obžalovaný z vraždy šiestich príbuzných, vrátane oboch rodičov, sa v pondelok k svojmu činu priznal. Urobil tak v prvý deň svojho súdneho procesu, informovala agentúra DPA.



Počas útoku, ku ktorému došlo 24. januára tohto roku, okrem vraždy šiestich príbuzných ťažko zranil aj ďalších dvoch členov svojej rodiny. Okrem vrážd preto čelí aj obvineniam z dvojnásobného pokusu o vraždu.



Páchateľ, 27-ročný nemecký občan, na rodinnom stretnutí v meste Rot am See zastrelil svojich rodičov, nevlastnú sestru a brata, strýka a tetu. Ďalšiemu strýkovi a tete, ktorých postrelil, sa podarilo uniknúť. K streľbe došlo v byte otca, v ktorom žil aj obvinený. Po spáchaní činu muž sám privolal políciu.



Mesto Rot am See leží v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko vo vzdialenosti približne 175 kilometrov juhovýchodne od Frankfurtu nad Mohanom.



Obvinený uviedol, že útok už istý čas plánoval a pred jeho spáchaním vstúpil do klubu ostreľovačov a legálne si zadovážil strelnú zbraň.



Súdu v meste Ellwangen okrem iného povedal, že konal z nenávisti voči svojej matke. "Prial by som si, aby som to nikdy nespravil," povedal obvinený, ktorého pocity viny sa vo vzťahu k jednotlivým zavraždeným odlišovali. Súdu tvrdil, že jeho matka mu zničila život a pravidelne mu bez jeho vedomia podávala ženské hormóny. Vravela mu tiež, že si želala, aby sa narodil ako dievča, píše agentúra DPA.



Vraždu svojho otca naopak oľutoval a dodal, že v danom momente na sebou úplne stratil kontrolu a strieľal na všetko, čo sa hýbalo.



Obvinený bude mať v priebehu súdneho konania prístup k psychiatrickej liečbe, pričom podľa prokurátorov môže trpieť paranoidnou schizofréniou. Podľa očakávaní ma súd vyniesť svoj verdikt 10. júla.