Muž v Nemecku podozrivý z vraždy ženy a troch detí spáchal samovraždu

Berlín 7. decembra (TASR) - Muž v Nemecku, ktorý je podozrivý z toho, že zavraždil svoju manželku a tri malé deti a následne spáchal samovraždu, sfalšoval covidpas pre svoju manželku a obával sa, že im preto úrady vezmú deti. V utorok to oznámila nemecká prokuratúra, ktorú citovala agentúra Reuters.



Polícia našla telá dvoch 40-ročných ľudí a troch detí vo veku štyri, osem a desať rokov v sobotu v rodinnom dome v meste Königs Wusterhausenn, ktoré sa nachádza v blízkosti Berlína. Všetci členovia rodiny zomreli v dôsledku strelných poranení.



V rozlúčkovom liste, ktorý zanechal otec rodiny a ktorý neskôr našla polícia, sa uvádza, že muž sfalšoval očkovací certifikát svojej manželky. Jej zamestnávateľ si však všimol, že certifikát nie je pravý, čo vyvolalo u manželského páru obavy, že budú zatknutí a prídu o svoje deti, uviedol prokurátor Gernot Bantleon.



Agentúra AP uvádza, že vyšetrovatelia majú podozrenie, že tento muž zavraždil svoju rodinu a následne spáchal samovraždu. Doteraz totiž nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že v dome bol v čase vraždy prítomný niekto iný ako členovia rodiny. V dome sa tiež našla zbraň, aj keď zatiaľ nebolo potvrdené, či bol touto zbraňou skutok spáchaný.



K činu pritom prišlo v čase, keď Nemecko v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu pristúpilo k zavedeniu prísnejších opatrení, pričom od minulého mesiaca sa všetci zamestnanci musia v práci preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom, píše Reuters.



Nemecké úrady tiež minulý týždeň súhlasili s tým, že nezaočkovaným obyvateľom krajiny povolia vstup iba do esenciálnych obchodov, akými sú potraviny, lekárne alebo pekárne, a tiež plánujú zaviesť povinné očkovanie pre niektoré profesie.