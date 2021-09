Muž v Nemecku zastrelil pumpára po výzve, aby si nasadil rúško

Berlín 21. september (TASR) – Nemecká polícia zatkla 49-ročného muža, ktorý je obvinený z vraždy zamestnanca čerpacej stanice. Informovala o tom v utorok agentúra AP. Incident sa odohral ešte v sobotu večer v meste Idar-Oberstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka.



Podľa nemeckej verejnoprávnej televízie SWR prišiel páchateľ v sobotu večer na čerpaciu stanicu s cieľom kúpiť 12 plechoviek piva. Keď nákup položil na pult pri pokladni, 20-ročný zamestnanec pumpy ho vyzval, aby si nasadil rúško. Muž na požiadavku nereagoval. Namiesto toho budovu opustil a zamestnancovi pri odchode pohrozil rukou. Vyplýva to z kamerového záznamu.



Páchateľ sa okolo 21.45 h vrátil na čerpaciu stanicu, tentoraz so zahalenými ústami a nosom. Pri pokladni rúško stiahol. Zamestnanec čerpacej stanice ho opäť upozornil na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Muž následne vytiahol revolver a pumpára zastrelil.



„Ide o mimoriadny prípad. V spolkovej krajine Porýnie-Falcko sme ešte nezaznamenali takýto zločin, ktorý by priamo súvisel s pandémiou," povedal náčelník miestnej polície Friedel Durben.



Muž sa počas vypočúvania priznal, že „odmieta dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu". Čin podľa vlastných slov spáchal „z hnevu".



Vyšetrovatelia meno páchateľa nezverejnili. Spresnili však, že išlo o muža nemeckého pôvodu, ktorý žije v meste Idar-Oberstein a doteraz nemal žiadny záznam v registri trestov. Vyšetrovatelia pri domovej prehliadke našli okrem revolvera aj ďalšie zbrane a strelivo. Podľa prokuratúry muž nemal zbrojný preukaz. Odkiaľ si zaobstaral zbrane, je v tejto chvíli predmetom vyšetrovania.