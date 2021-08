Muža v Kolíne brutálne zbili, údajne išlo o antisemitský útok

Kolín nad Rýnom 22. augusta (TASR) - Osemnásťročného muža brutálne napadla v nemeckom meste Kolín nad Rýnom skupina približne desiatich ľudí, údajne preto, že mal na hlave okrúhlu židovskú čiapočku jarmulku. V nedeľu to oznámil hovorca vyšetrovateľov, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Polícia predpokladá, že zranený mladík a podozriví sa navzájom nepoznali.



Mladík sedel v piatok večer s priateľkou na tráve v parku. Keď sa už chystali odísť, údajne mu skupina ľudí adresovala antisemitské urážky. Mladík sa od ich snažil zistiť, prečo ho urážajú, ale skončil zbitý, vysvetlil hovorca. "Utrpel ťažké zranenia na tvári," dodal. Mladíka odviezli do nemocnice so zlomeným nosom a lícnou kosťou.



Jeden z podozrivých mu tiež údajne strhol z hlavy jarmulku, nazývanú aj kipa.



Trestný čin bol čiastočne zachytený policajnou kamerou. Počas noci polícia zatkla dvoch tínedžerov vo veku 18 a 19 rokov, ktorých totožnosť zistila z videozáznamu. Oboch v sobotu prepustila, ale stále ich pokladá za podozrivých, upozornil hovorca.