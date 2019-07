CHLADNOKRVNÁ VRAŽDA: Muž sotil pod vlak ženu s dieťaťom

Pri pondelkovom incidente na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom sotil muž z nástupišťa do koľajiska matku s dieťaťom vo chvíli, keď prichádzala súprava vysokorýchlostného spoja.

Berlín 30. júla (TASR) - Po predpokladanom páchateľovi pondelkového útoku na železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom pátrala už od minulého štvrtka švajčiarska polícia. Muž eritrejského pôvodu, ktorý má bydlisko vo Švajčiarsku, totiž údajne ohrozoval nožom a obmedzoval na slobode svoju susedu a následne ušiel, informoval podľa agentúry DPA v utorok v Berlíne nemecký policajný prezident Dieter Romann.



Na nemenovaného muža, narodeného v roku 1979, vydali vo Švajčiarsku zatykač, pričom už v minulosti na seba upozornil "podobnými deliktami", dodal Romann na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom a prezidentom Spolkového kriminálneho úradu Holgerom Münchom.



Pri pondelkovom incidente na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom sotil muž z nástupišťa do koľajiska matku s dieťaťom vo chvíli, keď prichádzala súprava vysokorýchlostného spoja ICE. Žena vo veku 40 rokov, pochádzajúca z blízkeho okresu spolkovej krajiny Hesensko, vyviazla so zraneniami, jej osemročného syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.



Útočník údajne napadol aj ďalšiu osobu, ktorá však z nástupišťa nespadla. Z miesta činu následne utekal, s pomocou svedkov sa ho však podarilo zadržať. Motív jeho konania je stále nejasný.



Seehofer opísal tento prípad, pre ktorý prerušil svoju dovolenku, ako "chladnokrvnú vraždu" a "hrôzostrašný zločin".



Dôsledkom útoku má byť podľa neho posilnená prítomnosť polície na železničných staniciach v Nemecku, ako aj preverenie "technických možností zvýšenia bezpečnosti". Zopakoval tiež požiadavku na rozšírenie kamerového dohľadu vo verejných priestoroch, informovala DPA.



Romann na tlačovej konferencii doplnil k osobe predpokladaného páchateľa, že ide o otca troch detí. Tento rodák z Eritrey pricestoval v roku 2006 ilegálne do Švajčiarska, kde mu o dva roky neskôr udelili azyl. V súčasnosti je držiteľom povolenia na pobyt "kategórie C", čo znamená, že je "dobre integrovaný". Podľa Seehofera bol dokonca spomínaný v niektorých publikáciách ako príklad úspešnej integrácie.



Hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry Nadja Niesenová predtým takisto uviedla, že predpokladaný páchateľ je ženatý a má tri deti. Pri výsluchu podľa nej povedal, že do Frankfurtu nad Mohanom pricestoval pred niekoľkými dňami vlakom z Bazileja. V Nemecku o ňom polícia doteraz nemala žiadne záznamy.



Prokuratúra smrtiaci útok na stanici vyšetruje ako podozrenie z vraždy a pokusu o vraždu. Predpokladaného páchateľa mali ešte dnes predviesť pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý rozhodne o jeho vzatí do väzby.