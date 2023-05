Muž prenikol do kolóny nemeckého kancelára a objal ho

Berlín 26. mája (TASR) - Neznámemu mužovi sa vo Frankfurte nad Mohanom podarilo preniknúť do kolóny nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorého následne objal. Muža po incidente zadržali, informovala v piatok agentúra AP.



Udalosť sa podľa nemeckého denníka Bild odohrala ešte v stredu večer, keď Scholz po oslavách 25. výročia Európskej centrálnej banky (ECB) mieril na letisko vo Frankfurte nad Mohanom, odkiaľ sa vrátil do Berlína.



Mužovi sa s vlastným autom podarilo bez oprávnenia zaradiť do kolóny vozidiel nemeckého kancelára. Po zastavení na letisku z auta vystúpil a Scholza objal. Správu nemeckých médií potvrdil aj hovorca nemeckej vlády.



Muža napokon zadržala kancelárova ochranka, avšak podľa denníka Bild zareagovala na toto narušenie bezpečnostných procedúr pomerne neskoro. Celá udalosť, ktorú už začala vyšetrovať polícia, sa zaobišla bez zranení.