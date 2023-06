Nemecko na budúci rok vyšle do Indo-Pacifiku dve vojnové lode

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecko vyšle v roku 2024 do indo-pacifického regiónu dve vojnové lode, uviedol v nedeľu nemecký minister obrany Boris Pistorius v súvislosti s narastajúcim napätím medzi Čínou a Taiwanom, ako aj so sporným Juhočínskym morom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Krajiny sa musia postaviť za medzinárodný poriadok založený na pravidlách i za ochranu hlavných námorných trás, povedal Pistorius na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii známej pod názvom Dialóg Šangri-La, ktorá sa každoročne koná v Singapure.



"Nemecká spolková vláda na tento účel vyslala v roku 2021 do Indo-Pacifiku fregatu a v roku 2024 opäť vyšle do tohto regiónu námorné prostriedky - tentoraz fregatu a zásobovaciu loď," uviedol šéf nemeckého silového rezortu.



Dodal, že nasadenie nie je namierené proti žiadnemu štátu, čo bola zrejme poznámka adresovaná Číne.



Zvýšenou vojenskou prítomnosťou v regióne sa Nemecko pohybuje na hrane medzi svojimi bezpečnostnými a hospodárskymi záujmami, keďže Čína je najdôležitejším obchodným partnerom Berlína.



V roku 2021 vplávala nemecká vojnová loď do Juhočínskeho mora prvýkrát po takmer 20 rokoch, čím sa Berlín pripojil k ďalším západným krajinám a rozšíril svoju vojenskú prítomnosť v danom regióne v súvislosti s narastajúcim znepokojením z územných ambícií Číny, pripomína Reuters.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more napriek rozhodnutiu medzinárodného tribunálu, podľa ktorého Peking nemá na tieto nároky žiadny právny základ.



Čína tiež vybudovala vojenské stanoviská na umelých ostrovoch v týchto vodách, v ktorých sa nachádzajú ložiská zemného plynu a ktoré poskytujú bohatý rybolov. Cez Juhočínske more prechádza približne 40 percent európskeho zahraničného obchodu.