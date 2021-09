Na nemeckých ministerstvách vykonali razie

Berlín 9. septembra (TASR) - Nemecká prokuratúra vo štvrtok oznámila, že na ministerstvách financií a spravodlivosti boli vykonané razie a zabavené dokumenty. Ide o súčasť vyšetrovania vládnej agentúry zaoberajúcej sa bojom proti praniu špinavých peňazí, ktorá je podozrivá z marenia výkonu spravodlivosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že inštitúciu s názvom Centrum pre vyšetrovanie finančných transakcií (FIU) preveruje od roku 2020. Dôvodom je skutočnosť, že neposkytla polícii a súdom bankové správy týkajúce sa možného prania špinavých peňazí.



Išlo o nahlásené podozrivé platby do Afriky vo výške viac ako milión eur, ktoré mohli súvisieť s obchodovaním so zbraňami, drogami a financovaním terorizmu. FIU tieto varovania ignorovala a informácie neposkytla orgánom činným v trestnom konaní.



Prokuratúra sa zaoberá i skutočnosťou, že odkedy FIU v roku 2017 prebrala kontrolu nad oblasťou boja proti praniu špinavých peňazí, správy o nelegálnych aktivitách v tejto sfére výrazne poklesli.



Pri predošlých prehliadkach kancelárií FIU vyšetrovatelia zistili, že agentúra intenzívne komunikovala s rezortom financií a spravodlivosti. Vyšetrovatelia sa teraz pokúšajú zistiť, do akej miery boli predstavitelia spomenutých ministerstiev zapojení do rozhodnutí FIU.



Centrum pre vyšetrovanie finančných transakcií je súčasťou nemeckej colnej správy, ktorú riadi ministerstvo financií pod vedením sociálneho demokrata Olafa Scholza, kandidáta SPS na nového spolkového kancelára. Rezort financií vo vyhlásení uviedol, že vyšetrovanie podporuje a zdôraznilo, že podozrenia z nezákonného konania sa netýkajú jeho zamestnancov.