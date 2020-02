Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa očakáva účasť 40 lídrov

Berlín 10. februára (TASR) – Prítomnosť približne 40 hláv štátov a vlád sa očakáva na tohtoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), na ktorej sa má zúčastniť aj zhruba 100 ministrov. Vyhlásil to v pondelok riaditeľ tohto podujatia Wolfgang Ischinger, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Konferenciu, ktorej 56. ročník sa bude konať 14.-16. februára v mníchovskom hoteli Bayerischer Hof, otvorí nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Ide o jedno z najvýznamnejších stretnutí expertov na bezpečnostnú politiku na svete.



Pokiaľ ide o témy, o ktorých sa bude na trojdňovom stretnutí diskutovať, Ischinger novinárom v Berlíne povedal, že "máme viac kríz, viac hrozných kríz, viac otrasných činov, než si človek dokáže predstaviť".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa na MSC v sobotu zúčastní vôbec po prvý raz. Spojené štáty budú mať na konferencii troch zástupcov: ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ministra obrany Marka Espera a ministra pre energetiku Dana Brouillettea.



Ďalšími americkými činiteľmi prihlásenými na MSC sú demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová - jedna z najtvrdších kritikov prezidenta USA Donalda Trumpa - a Mitt Romney, jediný republikánsky senátor, ktorý v nedávnom procese impeachmentu hlasoval za odvolanie Trumpa z funkcie.



Do bavorskej metropoly majú namierené tiež ministri zahraničných vecí Číny, Ruska a Iránu - Wang I, Sergej Lavrov a Mohammad Džavád Zaríf.



Námestník šéfa severokórejskej diplomacie, naopak, svoju účasť zrušil, a to napriek tomu, že pôvodne naznačil záujem. Severná Kórea bola pozvaná na tohtoročnú MSC vôbec po prvý raz.