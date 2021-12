Nemecko za nájomnú vraždu Gruzínca vyhostí dvoch ruských diplomatov

Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecko vyhlásilo v stredu dvoch ruských diplomatov za neželané osoby a predvolalo si ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva. Urobilo tak v súvislosti s nájomnou vraždou Gruzínca čečenského pôvodu, bývalého poľného veliteľa Zelimchana Changošviliho, ku ktorej došlo v roku 2019 v Berlíne.



Oznámila to ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, informuje denník Die Welt.



Berlínsky najvyšší súd v stredu dopoludnia odsúdil ruského občana Vadima Krasikova na doživotie za vraždu Changošviliho. K jeho usmrteniu došlo 23. augusta 2019, keď mu v berlínskom parku Kleiner Tiergarten dvakrát strelili do hlavy. Krasikova za tento čin nemecké úrady zadržali ešte v deň vraždy.



Podľa súdu vykonal Krasikov vraždu na príkaz "ruských štátnych orgánov". Prokuratúra uviedla, že išlo o akt pomsty za účasť Changošviliho na druhej čečenskej vojne (1999-2000), a jeho údajnú nenávisť voči ruskému štátu. Rusko však akýkoľvek podiel na vražde Changošviliho odmieta.



Moskva vo svojej reakcii uviedla, že stredajší verdikt nemeckého súdu bol politicky motivovaný. "Tento verdikt považujeme za zaujaté, politicky motivované rozhodnutie, ktoré vážne zhoršuje už i tak zložité rusko-nemecké vzťahy," povedal vo vyhlásení Nečajev, ktorého citovala agentúra AFP. Kritizoval i načasovanie rozsudku s tým, že niekto má údajne záujem o to, aby tieto udalosti zatienili dialóg medzi Ruskom a novou nemeckou vládou kancelára Olafa Scholza.



Nová šéfka nemeckej diplomacie Baerbocková označila túto vraždu za "závažné porušenie nemeckého práva a suverenity Nemeckej spolkovej republiky". "Nemecká vláda spraví všetko čo je nevyhnutné, aby zaistila bezpečnosť a rešpektovanie právneho poriadku v našej krajine," prisľúbila.



V tejto súvislosti pripomenula tiež jej utorňajší telefonát s ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom, počas ktorého zdôraznila, že Berlín chce s Moskvou viesť "úprimnú a otvorenú diskusiu". "Je celkom jasné, že konanie, akým bola i vražda v parku Tiergarten, takejto diskusii vážne škodia," poznamenala Baerbocková.