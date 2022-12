Nemecko na pôde OSN kritizovalo Irán za dodávky zbraní Rusku

New York 20. decembra (TASR) - Nemecko v pondelok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) kritizovalo Irán za dodávky zbraní Rusku, ktoré sú používané vo vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Iránske bojové drony Rusku poskytujú dodatočné prostriedky na to, aby útočilo na civilnú infraštruktúru a terorizovalo ukrajinských civilistov," uviedla nemecká veľvyslankyňa pri OSN Antje Leendertseová. Úrad generálneho tajomníka OSN vyzvala, aby prijal požiadavky Kyjeva na vyšetrenie účasti Iránu v pozemnom konflikte.



Leedertseová takisto Irán kritizovala za rozširovanie jeho jadrového programu. "Iránsky jadrový program je vyspelejší, než kedykoľvek predtým a stáva sa väčšou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť," uviedla.



Irán v súčasnosti obohacuje urán na úroveň 60 percent, čo je síce pod úrovňou 90 percent potrebných na výrobu atómovej bomby, avšak omnoho viac, než je odsúhlasená úroveň 3,67 percenta v rámci dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015.



Teherán začal prestal túto dohodu dodržiavať v roku 2018 po tom, ako od nej - za vlády exprezidenta Donalda Trumpa - jednostranne odstúpili Spojené štáty. Dodávky dronov do Ruska sú takisto považované za prípady porušovania tejto dohody a príslušných rezolúcií OSN, píše DPA.