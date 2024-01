Na protest pri nemeckom parlamente by malo prísť až 100.000 ľudí

Berlín 31. januára (TASR) - Najmenej 100.000 demonštrantov sa zaregistrovalo na protest proti pravicovému extrémizmu a sformovanie ľudskej reťaze za demokraciu, ktoré sa majú uskutočniť v sobotu pri budove nemeckého parlamentu (Reichstagu) v Berlíne. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Ľudskú reťaz okolo budovy Reichstagu plánujú vytvoriť v sobotu presne napoludnie. Pôjde o súčasť protestnej akcie proti vlaňajšej schôdzke pravicových extrémistov, na ktorej sa diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Správy o tejto schôdzke vyvolali vlnu masových protestov proti krajnej pravici a na obranu demokracie.



Protestnú akciu pri Reichstagu organizuje aliancia s názvom "Hand in hand" (Ruka v ruke) a hnutie podporujú stovky ďalších zoskupení a iniciatív vrátane odborových zväzov Verdi, GEW a IG Metall, ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, organizácií na pomoc utečencom či skupiny klimatických aktivistov Extinction Rebellion a Last Generation.



"Vyzývame vás, aby ste sa prestali prizerať tomu, ako sa krajná pravica v Nemecku a Európe začína vnímať ako súčasť normálu," uvádza sa vo výzve organizátorov.



Počas uplynulých dvoch víkendov sa v celom Nemecku na demonštráciách za demokraciu a proti pravicovému extrémizmu zišli státisíce ľudí, pripomína DPA.



Vo vládnej štvrti v Berlíne sa podľa polície 21. januára zhromaždilo viac než 100.000 demonštrantov. V dôsledku veľkých davov ľudí musela byť dočasne pozastavená prevádza aj metra i prímestských vlakov.



Schôdzka, kde sa údajne diskutovalo o "remigrácii", sa uskutočnila ešte koncom novembra v Postupime. Zúčastnili sa na nej aj poslanci Bundestagu z krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ako aj viacerí individuálni členovia z radov opozičných kresťanských demokratov. Masové deportácie, o ktorých sa tam hovorilo, by sa mali podľa predstáv účastníkov týkať 'nedostatočne prispôsobených' migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.